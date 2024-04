Robert F. Kennedy Jr. garante acesso aos boletins de voto na Califórnia

O sobrinho do antigo presidente John F. Kennedy e filho do senador Robert F. Kennedy estará nos boletins através da nomeação pelo American Independent Party of California, que entregou as assinaturas e documentação necessárias à secretaria de Estado californiana nomeando Kennedy Jr. para presidente e Nicole Shanahan para vice-presidente.

"Estamos oficialmente nos boletins da Califórnia, o maior estado em termos de colégio eleitoral", disse Robert F. Kennedy Jr. num vídeo onde anunciou o avanço. A Califórnia tem 54 votos eleitorais, bem acima dos 40 do Texas e dos 30 da Florida, os outros estados com maior número de votos.

"Em 1968 o meu pai lançou um movimento popular que captou a imaginação de todas as secções do público americano", disse o candidato, num vídeo intercalado com imagens de Robert F. Kennedy na campanha onde acabaria assassinado.

O American Independent Party, descreveu, renasceu como um partido que representa "compaixão, unidade, idealismo e senso comum" e que se interessou pela campanha de Kennedy Jr. porque quer ajudar candidatos independentes a "unir a América sem ser bloqueado pelo duopólio dos dois partidos".

O candidato expressou otimismo pela entrada nos boletins na Califórnia e agradeceu aos voluntários que conseguiram as assinaturas necessárias.

"A campanha Kennedy lançou um plano robusto de acesso para assegurar que a dupla Kennedy-Shanahan aparece nos boletins de votos em todos os 50 estados e no distrito de Columbia", afirmou ainda a campanha em comunicado enviado à Lusa.

A dupla já garantiu presença nos boletins de voto na Califórnia, Utah e Michigan e tem as assinaturas necessárias para New Hampshire, Nevada, Havai, Carolina do Norte, Idaho, Nebrasca e Iowa.

Para quarta-feira, 01 de maio, está prometida a revelação de "um grande anúncio".

RFK Jr. saiu do partido democrata em 2023 para lançar uma candidatura independente. Pelo menos 15 membros do clã Kennedy, incluindo a sua irmã Kerry Kennedy, denunciaram a campanha como perigosa e conspiracionista e deram o seu apoio oficial à recandidatura do Presidente democrata Joe Biden.