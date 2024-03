Toyota vai investir dois mil milhões de euros no Brasil, anunciou Lula da Silva

"O companheiro @geraldoalckmin [vice-presidente, Geraldo Alckmin] vai participar do anúncio de investimento desses 11 mil milhões de reais da Toyota no Brasil. Mais um passo importante na economia brasileira. As empresas privadas voltaram a investir no futuro do Brasil", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X (antigo Twitter).

Segundo os `media` locais, os investimentos da empresa japonesa serão focados em carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogénio verde.

No início de fevereiro, o Governo brasileiro afirmou que o país terá um total de 41,4 mil milhões de reais (7,7 mil milhões de euros) em investimentos na indústria automóvel até 2032.

Antes da Toyota, a empresa sul-coreana Hyundai Motor enunciou investimento de mil milhões de euros em tecnologia e em hidrogénio verde no país, em fevereiro.

A Volkswagen anunciou, também no mês passado, um investimento adicional de nove mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) no Brasil até 2028, para projetos inovadores com foco em descarbonização, incluindo veículos híbridos e 100% elétricos.

Este montante somado ao apoio atual da Volkswagen de sete mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) para o período de 2022-2026 indica que a fabricante de automóveis investirá 16 mil milhões de reais (3 mil milhões de euros) no Brasil.

Outras fabicantes anunciaram novos investimentos no Brasil até 2032: Great Wall (10 mil milhões de reais ou 1,8 mil milhões de euros entre 2023 e 2032); Renault (5,1 mil milhões de reais ou de 2021 a 2027); a CAOA (4,5 mil milhões de reais ou 954 milhões de euros entre 2021 e 2028); a BYD (três mil milhões de reais ou 561 milhões de euros de 2024 e 2030); e a Nissan (2,8 mil milhões de reais ou 524 milhões de euros de 2023 a 2025).