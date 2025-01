Vendas da Jerónimo Martins crescem 9,3% para 33,5 mil ME em 2024

Na nota, que dá conta das vendas preliminares da dona do Pingo Doce, referentes ao ano passado, a Jerónimo Martins disse que "as vendas do grupo cresceram 9,3% (+4,9% a taxas de câmbio constantes), atingindo os 33,5 mil milhões de euros".

Já no quarto trimestre, a Jerónimo Martins registou um aumento de 6,7% nas vendas, para 8,7 mil milhões de euros, adiantou.

"Neste arranque de 2025, face a um ambiente que permanecerá turbulento e incerto, pelo menos na primeira metade do ano, prevemos que o comportamento do consumidor continue a pautar-se por prudência e contenção, e que a dinâmica concorrencial dos mercados se mantenha sob elevada pressão", disse o presidente do grupo, Pedro Soares dos Santos, citado no comunicado.