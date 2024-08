Vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente assume presidência do organismo

O anúncio foi feito hoje, em comunicado, pelo Ministério do Ambiente e Energia, que acrescenta que a designação de Pimenta Machado "visa assegurar o normal funcionamento" da APA até à abertura do devido concurso e "subsequente nomeação de novo titular do cargo de presidente do Conselho Diretivo da APA".

O despacho de nomeação de José Pimenta Machado, assinado pela ministra Maria da Graça Carvalho, produz efeitos na segunda-feira.

José Pimenta Machado substitui Nuno Lacasta, que em 31 de janeiro cessou funções, a seu pedido, depois de ter sido constituído arguido na Operação Influencer, que investiga negócios de exploração de lítio e produção de energia a partir de hidrogénio.

O processo judicial levou em finais de 2023 à demissão do então primeiro-ministro, António Costa.