Hugo Soares - Entrevista Maria Flor Pedroso

Foto: Antena1

O líder parlamentar do PSD não tem dúvidas sobre o que considera ser o "atual desnorte do Governo" e sucessão de trapalhadas. Foi a não recandidatura de Pedro Passos Coelho (PPC) que provocou essa "desfocagem e inabilidade que não era expectável de um PM que está sem mão no Governo, porque ele sente o esgotamento deste governo". O que unia esta solução política era PPC "que eles não queriam que governasse".



Hugo Soares, 34 anos líder parlamentar do PSD há cerca de 5 meses, afirma que "era o o que estava melhor preparado (dos 86 deputados), não tenho dúvidas nenhumas sobre isso".



É essencial para o PSD que o Governo cumpra a Legislatura porque é preciso dar tempo ao novo líder do PSD. Um conselho que deixa aos candidatos à liderança do PSD, "nenhum deles deve ter essa tentação" porque além se ser bom para o país e para a economia, "é essencial para o PSD", defende.



Hugo Soares revela que até ao Natal divulga quem vai apoiar na corrida à liderança interna do PSD. Porque como líder do Grupo parlamentar entende que "um líder nunca fica à porta".



Passos não precisava de sair. Foi com tristeza que viu Pedro Passos Coelho deixar a liderança do Partido, confessa Hugo Soares nesta entrevista a Maria Flor Pedroso na Antena1, "não era inevitável que ele saísse porque tinha as condições políticas para continuar", releva. E está convencido de que "quando ele entender, mantém um capital político que pode fazer ainda muita falta ao país".



Hugo Soares não poupa a crítica às "muito más escolhas de candidatos autárquicos" quando o PS "desculpe a expressão o PS comeu o eleitorado à sua esquerda". Soares vai mesmo ao ponto de dizer sobre Lisboa e Porto que "se não foram as escolhas que o eleitorado fez, então foram mesmo muito más escolhas e o eleitorado normalmente tem razão".



Ainda uma nota sobre a eleição de Mário Centeno para a Presidência do Eurogrupo. Hugo Soares é peremptório "Mário Centeno será um porta voz, não vai mudar coisa nenhuma, não vai para lá bater o pé a ninguém porque já não o fez na questão do BANIF, ele não tem hipótese".