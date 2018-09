Maria Flor Pedroso debate a Europa com os eurodeputados portugueses

As europeias vão ser a 26 de maio de 2019. PSD e CDS concorreram juntos há 4 anos, o que não vai acontecer desta vez e, para já, o CDS é o único partido que já tem cabeça de lista escolhido: Nuno Melo, que vai querer discutir o financiamento do orçamento da união europeia.



Para Paulo Rangel, PSD, o foco vai para a disparidade na distribuição dos fundos comunitários.



Em Portugal, a taxa de participação nas últimas europeias - 2014 - foi de 33,67%, a média europa foi de 42,5%. Chegar às pessoas, com um discurso claro, é portanto preocupação de todos os grupos partidários e Carlos Zorrinho, PS, diz que vai levar essa tarefa muito a sério. Marisa Matias diz que o Bloco de Esquerda vai apostar na campanha de proximidade, tentando descodificar as matérias.



A ligação dos temas europeus aos temas nacionais esteve presente em todo este debate. Para João Ferreira, PCP, não é possível fazer uma separação, todas as decisões na europa têm implicações na política nacional.



José Inácio Faria, do MPT, elege as alterações climáticas e as migrações como temas mais importantes.



António Marinho e Pinto, eleito há 4 anos plo MPT, agora presidente do PDR, ainda não decidiu se se recandidata em maio, mas para já, vê nas migrações e na ascensão do populismo da extrema-direita, os maiores problemas para a europa.