Maria Flor Pedroso entrevista Arménio Carlos

Foto: Antena1

Arménio Carlos, o líder da CGTP, em entrevista à Antena1 nas vésperas de mais um 1º de Maio, anuncia que na próxima terça-feira vai pedir um novo patamar para o Salário Mínimo. 600 euros não podem ser a base, porque a CGTP já não parte sequer da fasquia atual dos 580 euros. "Inevitavelmente vamos ver cartazes a pedir mais de 600 euros".



A CGTP não desiste do aumento dos salários ainda em 2018: "não vamos meter na gaveta o aumento para este ano". O líder da CGTP afirma que "o PM tem uma oportunidade única de juntar a palavra à honra e pôr uma linhazinha no Orçamento 2019, não é preciso mais, a dizer que o Governo assume a responsabilidade de atualizar os salários do sector público".



O mês de Maio é rico em greves e pré-avisos de greve, o Secretário-Geral da CGTP é claro: quando questionado sobre a temperatura da contestação social, responde que esta é "uma Primavera que começa a tornar-se quente (...), se a economia evoluiu e as pessoas não veem retorno, as pessoas ficam indignadas".



Ainda assim, afasta, nesta entrevista à Antena1, a possibilidade de vir a gritar 'está na hora, está na hora do Governo ir embora' enquanto esta solução governativa durar. Reconhece que a situação dos trabalhadores está melhor com o atual Governo, mas inverte a questão, considerando que a comparação não pode ser com 2016, mas sim com 2011.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Arménio Carlos a Maria Flor Pedroso: