Maria Flor Pedroso entrevista Fernando Negrão

Foto: Antena1



Fernando Negrão é favorável ao aumento dos salários da Função Pública. Admite mesmo acompanhar as iniciativas do PCP e do BE que não desistem do aumento salarial dos funcionários públicos para 2019. Considera no entanto que é necessário uma Reforma do Estado baseada na redução de número de funcionários e funcionários mais qualificados.

Montepio



Montepio – PSD não desiste de CPI



Mesmo com a redução da operação Montepio, o PSD não desistiu de propor uma comissão parlamentar de inquérito, "se houver alguma irregularidade que afete a Santa Casa”. Lembra que o PSD tem um projecto de resolução, para proibir a entrada de capital da Santa Casa no Montepio, que já foi anunciado por Rui Rio e está expectante sobre a sua aprovação.





Eutanásia: PSD devia fazer reflexão sobre hipótese de referendo



Fernando Negrão afirma-se favorável à hipótese de um referendo à Eutanásia, acrescentado mesmo que o PSD devia fazer essa reflexão. Sendo contra as propostas do PS, BE e PAN, por entender que o Testamento Vital já permite ao "cidadão controlar a forma como vai morrer”, acha ainda assim que o PSD deve refletir sobre a possibilidade de um referendo, para dar a conhecer aos portugueses o conjunto das soluções que há para as situações de morte.



O líder da bancada do PSD respondeu ainda às críticas que lhe foram feitas pelo facto de ter usado o tempo do PSD, no debate quinzenal, para se referir à despedir de Luís Montenegro: “foi propositado e sabe, essas coisas de corredor são comentários de corredor, não é coisa que me impressione".





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Fernando Negrão a Maria Flor Pedroso: