Maria Flor Pedroso entrevista Nuno Magalhães

Foto: Antena1





Nuno Magalhães critica os acordos Governo/PSD. São "poucochinho" na descentralização e "pouco exigentes" sobre os fundos europeus. O líder parlamentar do CDS assinala a falta de ambição na perda de dinheiros europeus em consequência do Brexit e não lamenta que o CDS tenha ficado fora desta fotografia, lembrando que "o Bloco Central sempre se entendeu sobre Europa e autarquias".Nuno Magalhães espera que PSD e CDS voltem a estar em sintonia na votação favorável recíproca, dos projetos de resolução sobre o Programa de Estabilidade.O líder parlamentar do CDS quebra o consenso partidário sobre o aumento dos salários dos funcionários públicos. Falando em nome pessoal, porque o tema ainda não foi discutido pela direção do partido, considera não haver condições para aumentar os salários uma vez que falta dinheiro “para os mínimos” em matérias como Saúde, educação transportes e segurança.Sem margem para dúvidas, Nuno Magalhães esclarece que o CDS quer mesmo saber quem são os devedores da Caixa Geral de Depósitos e do Novo Banco, garantindo que o sigilo bancário não será revelado, até para evitar novos abusos.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Nuno Magalhães a Maria Flor Pedroso: