Maria Flor Pedroso entrevista Pedro Filipe Soares

Foto: Antena1

O líder parlamentar do Boco de Esquerda critica a resposta do Primeiro-Ministro, que disse à Visão não se demitir se o verão deste ano fosse igual ao do ano passado. Pedro Filipe Soares considera tratar-se de uma resposta política, alertando que a "probabilidade (de mortes em 2018) tem de ser próxima de zero". O deputado diz que o que está em causa não é o lugar do Primeiro Ministro é a vida das pessoas. Pedro Filipe Soares considera que o Governo comunicou muito mal a necessidade de limpeza das matas e a iniciativa do fim-de-semana passado, com o Governo na estrada, "foi um remendar”.



O líder parlamentar do Bloco critica ainda António Costa no caso da criação da estrutura de missão para a monitorização do programa orçamental da saúde. Lembra a grande experiência política de Costa e por isso afirma não ser "possível que dê a Centeno a possibilidade de fazer vetos de gaveta, nem que dê a gestão do Governo ao Ministro das Finanças”. Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, "também não está isento de responsabilidades", apesar de acreditar que gostaria de ter mais dinheiro para o sector.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Pedro Filipe Soares a Maria Flor Pedroso: