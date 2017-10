PAN vai abster-se no OE na generalidade e "depois logo se vê"

Foto: RTP

O deputado do PAN, André Silva, refere que não sabe ainda se vota a favor ou contra na especialidade, dependendo sempre do ponto a tratar.



O deputado André Silva refere que o PAN está disponível para se entender com o Partido Socialista, em 2019, caso o partido reforce a sua votação parlamentar - triplicou o número de votos nas autárquicas.



André Silva afirma, nesta entrevista à Antena1, que "este PS não é o de Sócrates, este aposta no diálogo".



O deputado, que é simultaneamente porta-voz do partido, afirma que o PS percebeu a relevância das questões que o PAN levanta.



Quanto a entender-se com a Direita "Talvez, mas só se regressar à social-democracia".



Quanto à crise entre Belém e São Bento, deputado do PAN considera que não terá continuidade.



Pelo que diz conhecer das personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, ambos saberão colocar o interesse nacional acima de tudo.



Também afirma não ter ouvido ninguém do Governo afirmar-se chocado com o Presidente da República.



André Silva reconhece uma reação menos humana por parte de António Costa pós incêndios, a 15 de Outubro, que poderá ter indignado as pessoas.



O único deputado que representa o PAN na Assembleia da República, diz também que o voto contra a moção de censura do CDS é justificado pelo facto de rejeitar eleições antecipadas.



Até porque há legislação importante para aprovar sobre a floresta que ficaria parada se ocorresse crise política.



André Silva em entrevista à jornalista Maria Flor Pedroso diz saber que está sozinho na AR e só tem pena de não ter metade do tempo dos Verdes no Parlamento.



Pode ouvir a entrevista na integra este sábado na Antena 1, depois do meio-dia.