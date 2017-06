Morreu especialista de Ciências da Comunicação Denis McQuail

Lusa 28 Jun, 2017, 18:01 | Média

Em comunicado publicado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, aquela instituição, na qual McQuail recebeu a cátedra Lloyd Braga, em 2004, revelou, "com enorme tristeza", a morte de "um dos mais importantes nomes do campo das Ciências da Comunicação".

"Até ao último momento, a sua mente e o seu espírito estiveram tão despertos como sempre, apesar de se debater com uma série de problemas sérios de saúde e dos efeitos devastadores da perda da nossa mãe, Rosemary, em 2014", pode ler-se na mensagem enviada pelos filhos de McQuail à instituição portuguesa de ensino superior.

"O pai ainda escrevinhava anotações e pensamentos na parte de trás de envelopes e em pedaços de papel relacionados com teoria académica até ao fim. Dava um enorme valor às inúmeras amizades que fez ao longo dos anos por todo o mundo", acrescentaram.

A mesma mensagem sublinha que, "quando a saúde o impedia de viajar, sentia-se bem com as novas tecnologias que lhe permitiram dar palestras à distância, via Skype, através do seu iPad".

"Agradecemos a todos por terem ajudado a enriquecer a sua vida. Ele viveu-a de forma completa. Um dos seus últimos atos, desencadeado pela desilusão com o voto do Brexit, foi tirar o passaporte irlandês que há tanto tempo queria ter", afirmam.

McQuail assinou um dos principais manuais de Ciências da Comunicação, "Teorias da Comunicação de Massas", descrito pela editora da Sage como "a mais compreensiva e referencial introdução ao campo em mais de 25 anos, [que] ainda oferece uma cobertura sem igual da investigação e dos debates". A obra foi publicada em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian.

A Escola de Comunicação da Universidade de Amesterdão lembrou que McQuail foi professor naquela instituição de 1977 a 1997, tendo sido criado um prémio com o seu nome.

"Denis era uma pessoa deslumbrante, perspicaz e modesta. Tinha um conhecimento enciclopédico do campo e era um analista preciso. No seu ensino, era uma mente aberta e sentia-se encorajado por pensamento criativo e sistemático", realçou aquela escola em comunicado.