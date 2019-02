PS/Madeira pede demissão de governante após investigação da TVI sobre Hospital do Funchal

Lusa20 Fev, 2019, 17:16 | Média

"O senhor secretário regional da Saúde deve, de imediato, colocar o seu lugar à disposição perante este escândalo que a todos nós deve envergonhar e a si, em particular. E todos os elementos do conselho de administração do SESARAM devem acompanhá-lo nessa decisão", afirmou o secretário-geral do partido, João Pedro Vieira, em conferência de imprensa no Funchal.

A investigação feita pela TVI, no âmbito do programa da jornalista Alexandra Borges, transmitido na terça-feira, concluiu que o Hospital do Funchal encaminha pacientes para fazer exames de medicina nuclear numa clínica privada, enquanto a sua própria unidade de medicina nuclear, inaugurada em 2013, está "praticamente parada".

"Já todos sabíamos que a Saúde na Madeira está um caos, mas, ontem [terça-feira], ficámos a saber que, alegadamente, interesses privados se sobrepõem ao interesse público, com um resultado direto negativo na vida das pessoas", afirmou o secretário-geral socialista, advertindo que "a vida das pessoas não é uma negociata" e "não pode ser suspensa".

João Pedro Vieira adiantou que o PS-Madeira vai exigir que o Governo Regional preste esclarecimentos no parlamento, tendo convocado um debate potestativo para 28 de fevereiro, além de que vai propor uma Comissão de Inquérito Parlamentar sobre esta matéria.

O secretario regional da Saúde disse, entretanto, em conferência de imprensa, que o executivo ficou surpreendido com "o teor, a forma, o conteúdo e a orientação do debate" da TVI, uma vez que "foram proferidas afirmações e feitos comentários que não correspondem à realidade" e garantiu que vai agir judicialmente.