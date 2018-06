Partilhar o artigo RTP viajou até à cidade de Vorkuta no círculo polar ártico Imprimir o artigo RTP viajou até à cidade de Vorkuta no círculo polar ártico Enviar por email o artigo RTP viajou até à cidade de Vorkuta no círculo polar ártico Aumentar a fonte do artigo RTP viajou até à cidade de Vorkuta no círculo polar ártico Diminuir a fonte do artigo RTP viajou até à cidade de Vorkuta no círculo polar ártico Ouvir o artigo RTP viajou até à cidade de Vorkuta no círculo polar ártico