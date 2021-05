2800 barris de resíduos radioativos encontrados no Mar Báltico

Só foram descobertos por acaso. Uma inspeção de rotina deu conta da existência de 2800 barris de resíduos radioativos que foram manuseados sem grandes cuidados e largados no fundo do Mar Báltico. Dentro desses barris estão resíduos com origem nas indústrias da Saúde e da Defesa da Suécia.