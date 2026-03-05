35.000 tripulantes e passageiros de navios bloqueados no estreito de Ormuz

A agência da ONU com sede em Londres manifestou-se "profundamente preocupada" com o bem-estar e a segurança de passageiros de cruzeiros e de tripulantes de diferentes navios, segundo um comunicado divulgado no seu `site`.

"Embora a perturbação no comércio global seja significativa, a principal preocupação da IMO continua a ser as implicações humanitárias e de segurança para os tripulantes a bordo de navios que operam naquela área", afirmou.

A IMO, responsável pela segurança marítima, acrescentou estar pronta para "colaborar com todas as partes interessadas para contribuir para garantir a segurança e o bem-estar" das pessoas afetadas.

O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica por onde transita 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, continuava hoje paralisado devido à guerra.

Os Guardas da Revolução iranianos reivindicaram na quarta-feira o controlo do estreito e ameaçaram "queimar qualquer navio" que o tente atravessar.