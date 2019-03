42 mil pessoas afetadas em Moçambique

A zona que mais preocupa as autoridades neste momento é a vila de Buzi, na província de Sofala, já que esta região está inundada por causa da subida do caudal dos rios, explica o porta-voz do instituto, Paulo Tomás.



A vila de Buzi, uma das prioridades nas operações de resgate e salvamento das autoridades moçambicanas, já que o aumento dos caudais dos rios complicou a situação nesta localidade.