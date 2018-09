Partilhar o artigo 58 migrantes do Aquarius vão desembarcar em Malta e "distribuídos de imediato" Imprimir o artigo 58 migrantes do Aquarius vão desembarcar em Malta e "distribuídos de imediato" Enviar por email o artigo 58 migrantes do Aquarius vão desembarcar em Malta e "distribuídos de imediato" Aumentar a fonte do artigo 58 migrantes do Aquarius vão desembarcar em Malta e "distribuídos de imediato" Diminuir a fonte do artigo 58 migrantes do Aquarius vão desembarcar em Malta e "distribuídos de imediato" Ouvir o artigo 58 migrantes do Aquarius vão desembarcar em Malta e "distribuídos de imediato"

Tópicos:

Malta,