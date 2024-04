75 anos da NATO. Ucrânia pede mísseis Patriot sem querer "estragar a festa"

”, disse Dmytro Kuleba à chegada ao quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.

O MIM-104 Patriot é um sistema de defesa antiaérea de fabrico norte-americano utilizado pelos Estados Unidos, Alemanha, Israel, Países Baixos, Turquia e outros países. São produzidos nos Estados Unidos, mas a Alemanha e o Japão têm licenças para produção.

. Referi o Patriot por ser o único que consegue intercetar mísseis balísticos”, acrescentou o chefe da diplomacia ucraniana.Dmytro Kuleba revelou que “só em março a Ucrânia foi atingida por 94 mísseis balísticos”. “Os aliados têm imensos [sistemas deste tipo]”, completou.

Stoltenberg defende que Europa e EUA são mais fortes unidos

O secretário-geral da NATO alertou os Estados Unidos de que precisam da Aliança Atlântica e que, através dos países europeus, Washington “tem mais amigos e parceiros do que qualquer outra potência”.. É essencial a partilha de encargos justa e a Europa está a investir mais, muito mais. Este ano, a maioria dos aliados da NATO vai investir pelo menos dois por cento do seu PIB na Defesa.Os aliados europeus disponibilizam militares de alto nível, vastas redes de informação e influência diplomática única, multiplicando o poder americano” frisou o secretário-geral da Aliança Atlântica.”, defendeu Jens Stoltenberg.Durante a cerimónia dos 75 anos, no quartel-general do bloco político-militar, em Bruxelas, o secretário-geral realçou que o“No início tínhamos 12 membros. Hoje somos 32. Como tal, algo devemos estar a fazer bem. Ajudamos a espalhar a paz, democracia e prosperidade em toda a Europa”, realçou Stoltenberg.

Rússia e NATO em “confronto direto”

A Rússia e a NATO estão agora em "confronto direto", afirmou o Kremlin numa altura em que a aliança liderada pelos EUA marca seu 75.º aniversário.

As sucessivas vagas de alargamento da NATO a leste são uma fixação do presidente Vladimir Putin, que entrou em guerra na Ucrânia há dois anos com o objetivo declarado de impedir a aliança de se aproximar das fronteiras da Rússia. Em vez disso, a guerra agitou a NATO, que se expandiu novamente com a entrada da Finlândia e da Suécia, recorda a Reuters.

", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.A NATO "já estava envolvida no conflito em torno da Ucrânia e continua a avançar para as nossas fronteiras e a expandir as suas infraestruturas militares para as nossas fronteiras"., uma vez que a aliança de Moscovo com o Pacto de Varsóvia foi dissolvida, mas a NATO avançou para leste, tomando os membros do pacto de informadores e os três Estados bálticos que faziam parte da União Soviética.O Ocidente rejeita essa versão, afirmando que a NATO é uma aliança defensiva e que a sua adesão foi uma escolha democrática de países que se livraram de décadas de regime comunista.

A Rússia diz que isso faz da NATO uma parte de facto do conflito. Putin afirmou em fevereiro que um conflito direto entre a Rússia e a Aliança Atlântica significaria que o planeta estava a um passo da Terceira Guerra Mundial.