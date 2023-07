A ascensão da extrema-direita do norte ao sul da Europa

O maior triunfo da extrema-direita na Europa, até agora, aconteceu semanas depois em Itália, com a vitória do partido conservador Irmãos de Itália (Fdl), historicamente neofascista, que venceu as eleições legislativas com 26 por cento dos votos e converteu a sua líder, Giorgia Meloni, em primeira-ministra. O domínio do Parlamento italiano só foi possível através de uma coligação com os partidos da direita tradicional, a Força Itália (Fl) do falecido Silvio Berlusconi, liderada por Antonio Tajani, e da extrema-direita da Liga Norte (LN), liderada por Matteo Salvini. Seguiu-se a Finlândia. Depois do êxito nas eleições de abril de 2023, com 20 por cento dos votos, apenas uma diferença de 0,2 por cento para o mais votado, o movimento extremista Partido dos Finlandeses (PS), conhecido como “Verdadeiros Finlandeses”, de Riikka Purra, conseguiu entrar na coligação liderada pelo atual primeiro-ministro Petteri Orpo, do Partido de Coligação Nacional (PCN), um partido da direita tradicional.



O Partido dos Finlandeses garantiu não só o cargo de vice-primeira-ministra à líder do partido, Riikka Purra, como um terço de ministérios importantes no atual Governo. Além disso, o atual presidente do Parlamento finlandês e ex-presidente do partido Verdadeiros Finlandeses, Jussi Halla-aho, anunciou a intenção de apresentar a candidatura às presidenciais, marcadas para janeiro de 2024.

Em muitos outros países europeus a extrema-direita não integra governos, mas tem conseguido resultados inéditos nas últimas eleições. Na Suécia, os Democratas Suecos, liderados por Jimmie Akesson - um partido conservador e nacionalista e com raízes neonazis - chegaram ao poder através da coligação com o partido conservador Moderados, do atual primeiro-ministro Ulf Kristersson. Na Grécia, o partido conservador Nova Democracia, de Kyriakos Mitsotakis, garantiu um novo mandato. E a extrema-direita também aumentou a presença no Parlamento grego: entre o partido da direita cristã ortodoxa Niki, o partido neonazi Espartanos, apoiado pelo ex-líder da Aurora Dourada, e os ultranacionalistas da Solução Grega (EL), conseguiu quase 13 por cento dos votos.

O último avanço da extrema-direita aconteceu na Alemanha, onde a Alternativa para a Alemanha (AfD), de Robert Sesselmann, ganhou com 53 por cento dos votos as eleições regionais para o condado de Sonneberg, na Turíngia, no leste do país, no passado dia 25 de junho.

Em muitos outros países europeus a extrema-direita não integra governos, mas tem conseguido resultados inéditos nas últimas eleições: desde Portugal à Estónia, passando pela França, Áustria e Letónia, nas legislativas, mas também pela Bélgica, Países Baixos, Alemanha e Espanha nas regionais.

Finalmente, a ascensão da extrema-direita aparenta dirigir-se para a Península Ibérica, com um cenário de pacto entre o Partido Popular e o Vox.



O Vox pretende chegar à Moncloa depois de ter conseguido alcançar o poder executivo nas comunidades autónomas, com o recurso a um discurso populista, nacionalista e ruralista, a promessa de luta contra a imigração e a eliminação de direitos e liberdades sociais, como a lei do Aborto, a lei da Eutanásia ou a lei de Garantia da Liberdade Sexual, “Apenas Sim é Sim”.







