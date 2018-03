"A Forma da Água" ganhou o Óscar de melhor filme

Mário Aleixo - RTP05 Mar, 2018, 06:10 / atualizado em 05 Mar, 2018, 08:13 | Mundo

"The Post" " tinha duas nomeações e não venceu uma única. "Lady Bird" tinha cinco e também falhou todas.



E não foi desta que Hans Zimmer recebeu a estatueta de melhor banda sonora - foi Alenxader Duplast, pelas canções em "A Forma da Água".



Lista completa dos vencedores da 90.ª edição dos Óscares:



Melhor filme:



"A forma da água"



Melhor realização:



Guillermo del Toro - "A forma da água"



Melhor ator:



Gary Oldman - "A hora mais negra"



Melhor ator secundário:



Sam Rockwell - "Três cartazes à beira da estrada"



Melhor atriz:



Frances McDormand - "Três cartazes à beira da estrada"



Melhor atriz secundária:



Allison Janney - "Eu, Tonya"



Melhor fotografia:



"Blade Runner 2049"



Melhor argumento adaptado:



"Chama-me pelo teu nome"



Melhor argumento original:



"Foge"



Melhor filme estrangeiro:



"Uma mulher fantástica"



Melhor filme de animação:



"Coco"



Melhor documentário:



"Icarus"



Melhor documentário em curta-metragem:



"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"



Melhor curta-metragem:



"The Silent Child"



Melhor curta-metragem de animação:



"Dear Basketball"



Melhor cenografia:



"A forma da água"



Melhor montagem:



"Dunkirk"



Melhor caracterização:



"A hora mais negra"



Melhor guarda-roupa:



"Linha fantasma"



Melhor banda sonora original:



"A forma da água"



Melhor canção:



"Remember Me" - "Coco"



Melhor montagem de som:



"Dunkirk"



Melhor mistura de som:



"Dunkirk"



Melhores efeitos visuais:



"Blade Runner 2049"