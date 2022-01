A partir de hoje estão proibidas as embalagens de plástico em fruta e vegetais em França

Os ambientalistas pedem há muito tempo que se mudassem hábitos e se acabasse com o plástico descartável, à medida que a poluição se tem tornado um problema cada vez mais grave e o aquecimento global uma consequência real. Até agora, o presidente francês apoiava a iniciativa mas sempre defendendo uma abordagem "pragmática".

Apenas mercadoria com peso superior a 1,5 quilogramas está isenta desta proibição, assim como fruta picada, processada ou enlatada. Além disso, para os produtores de algumas variedades de frutas e legumes - como o tomate cereja, framboesas ou mirtilos - têm até 2026 para encontrar alternativas para as embalagens, sendo que o plástico terá de ser gradualmente eliminado até nos próximos quatro anos.







Com cerca de 37 por cento das frutas e vegetais a serem vendidos em embalagens plásticas até 2021, o Governo francês acredita que a proibição vai eliminar mais de mil milhões de embalagens de plástico descartável por ano.







O Ministério francês do Ambiente considera que tem de haver restrições à "quantidade absurda de plástico descartável no nosso quotidiano". Em comunicado, o Governo afirmou que França usa uma "quantidade ultrajante" de plásticos descartáveis ​​e que a nova proibição "visa reduzir o uso de plástico descartável e impulsionar a substituição por outros materiais ou embalagens reutilizáveis ​​e recicláveis".





Emmanuel Macron considera que esta legislação é "uma verdadeira revolução" e que mostra o compromisso do país em eliminar os plásticos de uso único até 2040.





Esta proibição está integrada num programa plurianual do Governo de Macron que pretende eliminar os plásticos lentamente em vários setores económicos. Já em 2021, França proibiu os copos, pratos e talheres de plástico para venda.



E, ainda este ano de 2022, vários espaços públicos terão de ter dispositivos com água, tipo bebedouros ou torneiras, para evitar o uso de garrafas de plástico. Além disso, os restaurantes de fast food vão deixar de poder oferecer, com os menus infantis, brinquedos de plástico.