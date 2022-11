Abertos processos para investigar ataque a quartel e assassínio de suspeitos em São Tomé

A notícia foi avançada este sábado pela agência Lusa, que cita fonte judicial.. Foram detidos quatro suspeitos e alguns operacionais militares alegadamente envolvidos no assalto.

Segundo a mesma fonte judicial, a divulgação de fotografias dos detidos mortos e com aparentes marcas de agressões geraram “alarme público”.

No Twitter, Ana Gomes revelou ter tido acesso a fotografias e instou a uma “investigação internacional independente”.

Delfim Neves entre os detidos

Na manhã de sexta-feira,- apontados como mandantes pelos próprios atacantes do quartel.O acesso ao complexo militar foi facilitado por efetivos no interior, tendo sido detidos pelo menos três cabos. O oficial de dia foi feito refém e ficou ferido com gravidade depois de sofrer agressões.Dezenas de detidos foram transferidos das instalações militares para as sedes da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional – diligência, assinala a Lusa, que foi acompanhada pelo escritório da ONU em São Tomé, em articulação com o presidente da República, Carlos Vila Nova, e o procurador-geral Kelve Nobre de Carvalho.

c/ Lusa