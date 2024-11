Abu Ali Rida. Israel reivindica morte de comandante do Hezbollah no sul Líbano

🔴ELIMINATED: 2 Terrorists on 2 Fronts



”, declarou em comunicado publicado na rede social X., esclareceu o exército.As Forças de Defesa de Israel (FDI) acrescentam que continuam a efetuar ataques limitados, localizados e direcionados no Sul do Líbano, desmantelando infraestruturas terroristas, localizando armas e eliminando terroristas.

Nas últimas semanas, o exército israelita matou vários chefes militares e altos funcionários do grupo pró-iraniano, incluindo o seu líder, Hassan Nasrallah, em 27 de setembro, num grande ataque à sua sede em Beirute.

Enormes faixas da população libanesa foram deslocadas das suas casas devido à ação militar de Israel contra o Hezbollah.Já os meios de comunicação social israelitas revelam que. Vinte tiveram como alvo a Galileia Ocidental e 30 a Alta Galileia.Israel afirma que pretende neutralizar o Hezbollah no sul do Líbano para permitir o regresso de cerca de 60 mil habitantes do norte do seu território, deslocados pelos incessantes disparos de rockets desde o início da guerra em Gaza.



A guerra que se desenrola na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023 estendeu-se ao Líbano, onde Israel efetua ataques aéreos maciços contra o Hezbollah, aliado do Hamas palestiniano, desde 23 de setembro, acompanhados de uma ofensiva terrestre no sul desde 30 de setembro.

, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.desde o início da ofensiva terrestre em 30 de setembro, também de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Irão denuncia a “presença desestabilizadora” dos EUA

O Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros denunciou esta segunda-feira a “presença desestabilizadora” dos Estados Unidos no Médio Oriente, depois de Washington ter anunciado o envio de bombardeiros estratégicos B-52 para a região para defender Israel, o inimigo declarado da República Islâmica.”, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaïl Baghaï, na sua conferência de imprensa semanal.

No sábado, o Pentágono anunciou a chegada de caças B-52 americanos ao Médio Oriente, um dia depois de ter anunciado novos destacamentos militares para “defender Israel”, um aliado próximo dos Estados Unidos, e para avisar o Irão.

”, acrescentou Baghai, em resposta a uma pergunta sobre a chegada dos bombardeiros americanos.A 26 de outubro, aviões de guerra israelitas realizaram ataques a instalações militares no Irão, em represália pelos ataques com mísseis iranianos contra Israel em 1 de outubro. O Irão comunicou “danos limitados” e a morte de quatro soldados e um civil.O Irão apresentou o seu ataque de 1 de outubro como uma resposta ao assassinato de dirigentes dos movimentos islamitas Hezbollah, no Líbano, e Hamas, no território palestiniano da Faixa de Gaza.Israel advertiu o Irão contra a retaliação ao seu ataque, enquanto Teerão prometeu responder.

O presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou no domingo que um eventual cessar-fogo entre os aliados de Teerão e Israel poderia influenciar a resposta do seu país aos ataques israelitas.