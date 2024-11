Ataques israelitas em Gaza matam mais de 50 crianças

A terceira fase de vacinação contra a poliomielite no norte de Gaza, suspensa desde dia 23 por falta de garantias de segurança, tinha sido retomada precisamente no sábado.Tedros Adhanom Ghebreyesus alertou, na rede social X, que estes ataquesAs Forças de Defesa de Israel negaram, contudo, quaisquer operações contra centros de saúde na zona e rejeitaram as afirmações do diretor da OMS., disse o exército israelita, citado pelo jornal The Times of Israel., adiantaram ainda as Forças de Israel.As IDF alegaram que o movimento islamita palestiniano Hamas “Hamas dispara deliberadamente a partir de áreas civis, viola sistematicamente o direito internacional e explora cinicamente a população civil como escudo para atos terroristas contra o Estado de Israel”.A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) tinham garantido uma pausa humanitária para permitir a vacinação, embora a zona onde será efetuada seja consideravelmente mais pequena do que durante a primeira fase, em setembro, e esteja limitada à capital de Gaza.A OMS e a Unicef lamentaram que cerca de 15 mil crianças com menos de 10 anos permaneçam em zonas inacessíveis devido à falta de segurança - como Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun - e não possam ser vacinadas e frisaram que pelo menos 90% das crianças de uma comunidade têm de ser imunizadas para garantir a eficácia da campanha.

EUA reforçam presença com envio de aviões bombardeiros

Os Estados Unidos advertiram o Irão nos últimos dias contra a preparação de um potencial ataque contra Israel, acrescentando que Washington não vai conseguir impedir resposta israelita.O Comando Central do exército dos Estados Unidos (Centcom) disse que bombardeiros estratégicos B-52 Stratofortress tinham sido destacados na sua área de influência, que inclui o Médio Oriente. Na rede social X (antigo Twitter),O bombardeiro B-52 com capacidade nuclear de longo alcance foi repetidamente destacado para o Médio Oriente em avisos pontuais ao Irão e é a segunda vez este mês que bombardeiros estratégicos são usados para reforçar as defesas dos EUA na região., disse o ayatollah Ali Khamenei, numa reunião com milhares de estudantes na véspera do 45.º aniversário da tomada da embaixada dos EUA em Teerão em 1979, informou a IRNA.De acordo com a agência de notícias oficial iraniana,Os ataques de Israel foram uma resposta ao bombardeamento do Irão com cerca de 180 mísseis, a 1 de outubro, que foi uma retaliação pelos assassínios do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do Hamas, Ismael Haniyeh, em Teerão, em julho.

Também no sábado, o exército israelita anunciou ter matado mais um comandante do Hezbollah, no sul do Líbano.







Perante a ofensiva israelita sem trégua, Telavive continua a ser palco de manifestações por um cessar-fogo e pela libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas. Das 251 pessoas raptadas, 97 continuam em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército.





C/agências