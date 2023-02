Abusos sexuais na Igreja. Casos no mundo

Estados Unidos

18/02/2020

Nos EUA, o Boy Scouts of America, uma das maiores organizações de escuteiros do mundo enfrenta processos por abusos sexuais de menores.

Os crimes terão ocorrido ao longo de 72 anos, envolvem quase 8 mil pedófilos e 12 mil vítimas.

Declarações: Chris Malcolm, vítima de pedofilia em criança; Stewart Eisenberg, Advogado das vítimas; Comunicado de Jim Turlei, Presidente Executivo Boy Scouts of America, que acreditam nas crianças e querem compensá-los a eles e às suas famílias.

17/08/2018

Estados Unidos da América, pela primeira vez o Vaticano quebra o silêncio em relação à investigação sobre os alegados abusos sexuais de menores, que envolvem padres católicos na Pensilvânia, como "criminosos e moralmente repreensíveis".

Declarações: Juliann Bortz e de Peter Isely, vítimas de abuso sexual; declarações de Greg Burke, porta-voz da Santa Sé; declarações do Cardeal Donald Wuerl, arcebispo de Washignton durante homilia.

15/08/2018

Estados Unidos da América, relatório revela que 300 padres abusaram sexualmente de mais de mil crianças, no estado da Pensilvânia.

Declarações de Sharon Tell, vítima de abuso sexual; Cardeal Donald Wuerl; Josh Shapiro, Procurador-geral da Pensilvânia; Bispo David A. Zubik; Shaun Dougherty, vítima de abuso sexual.

09/03/2011

Nos Estados Unidos da América, há uma nova suspeita de pedofilia na igreja católica de Filadélfia. Foram suspensos 21 padres devido a crimes cometidos no passado.

Declarações: Gina Maísto Smith, Ministério Público; Donna Farrell, Dir. Com. Arquidiocese Filadélfia; Barbara Blaine, porta voz das vítimas.

05/04/2010

Celebração da missa da Páscoa é ensombrada, em vários pontos do país, com as denúncias de pedofilia na Igreja Católica Americana.

Um homem interrompeu uma missa em Milwakee com acusações à igreja.

Em Nova Iorque, manifestantes com cartazes exigem a demissão do Papa Bento XVI e a prisão dos bispos envolvidos nos casos de pedofilia.

Em Boston, fiéis deram com a porta da sua igreja fechada, porque o pároco Charles Murphy resignou ao cargo no dia de Páscoa. Murphy é acusado de ter abusado sexualmente de um rapaz nos anos 70.

Declarações: Tom Roberts, National Catholic Reporter sobre as explicações que o Papa tem que dar acerca deste assunto.

25/03/2010

Estados Unidos da América, Estado do Wisconcin. Jornal "The New York Times" faz manchete com um caso de abusos sexuais numa instituição católica do estado de Wisconsin.

Duzentas crianças surdas mudas foram vítimas de abusos sexuais por parte do padre Lawrence Murphy, em 1970/1971.

Conferência de imprensa de Filha de Arthur Budzinski, uma das vítimas; Peter Isley, Porta-voz SNAP (associação de sobreviventes de abusos sexuais na igreja); Barbara Blaine, Porta-voz SNAP.

15/07/2007

Estados Unidos da América (EUA). Escândalo na Igreja Católica, igreja aceita pagar quase 500 milhões de euros por crimes de pedofilia cometidos na arquidiocese de Los Angeles.

Declarações de Alegada Vítima, Queixoso de abusos por padres católicos; Mary Grant, Rede de Abusados por Padres, (SNAP); Ester Miller, Rede de Abusados por Padres (SNAP).

21/03/2002

Estados Unidos da América - Vários casos de pedofilia envolvendo padres, estão a abalar a Igreja Católica, sobretudo a diocese de Boston.

Declarações de Josh Young; Thia Jackson; Anthony Tambasco, Professor Teologia Univ. Georgetown.

24/02/1993

Estados Unidos da América, 68 pessoas apresentam queixa de abusos sexuais contra o padre James Porter, que se encontra a cumprir pena de dois anos de prisão por violação de uma rapariga de 16 anos.

É a segunda vez que Porter, padre até 1974, cumpre pena de prisão por abusos sexuais.

Os casos a envolver o padre Porter foi um dos primeiros escândalos de pedofilia na igreja católica norte-americana. Os abusos sexuais que vitimaram dezenas de crianças e jovens ao longo de décadas foram notícia no início dos anos 90, e apareciam mais denúncias à medida que as reportagens eram apresentadas.

Porter foi durante vários anos padre em Fall River, paróquia onde existe uma forte comunidade luso-descendente.