"Acender sinais vermelhos". Publicado esboço da declaração final da COP26

O esboço da declaração de Glasgow apela aos países para que “revisitem e fortaleçam as metas de 2030 nos seus contributos nacionais determinados, o que é necessário para se alinharem com o objetivo da temperatura até ao fim de 2022 do Acordo de Paris”., em matéria de resposta às alterações climáticas e. E, pela primeira vez, exorta-os a abandonarem progressivamente o financiamento da exploração de carvão e combustíveis fósseis.

Diplomatas de perto de duas centenas de países representados em Glasgow vão agora negociar, nas próximas horas, uma versão final da declaração da COP26 – cimeira que chega ao fim no próximo fim-de-semana.





Climate Action Tracker. Se os países representados em Glasgow mantiverem os atuais compromissos até 2030, o aquecimento global será de 2,4 e não de 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, segundo a avaliação da organização Sabe-se já que, pelo andar dos trabalhos nos últimos dias, países como a Índia estarão pouco disponíveis para fazer uma transição acelerada.



Ao mesmo tempo, nações mais pobres e especialmente vulneráveis às alterações climáticas têm vindo a apelar para que seja respeitado o limite de um aquecimento planetário de 1,5 graus Celsius. Algo que os cientistas consideram, mesmo assim, próximo da calamidade.

. Em particular, os países mais desenvolvidos são instados e “aumentar urgentemente” o apoio financeiro às nações em desenvolvimento, no campo da proteção climática.

“Acender todos os sinais vermelhos”

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que regressa esta quarta-feira aos trabalhos da COP26, considera necessário que os países “acendam todos os sinais vermelhos”, numa tentativa de limitar o aquecimento da Terra.São seis as páginas do esboço de declaração final, que se focam no princípio da adaptação e no financiamento –, de acordo com o Gabinete Meteorológico do Reino Unido Antes de retornar aos trabalhos da cimeira, Boris Johnson, cuja primeira intervenção foi alvo de críticas a um excessivo entusiasmo, afirmou que “as equipas negociação estão a cumprir os metros mais difíceis nestes últimos dias da COP26, de forma a transformar promessas em ação sobre as alterações climáticas”.A ediçãoda BBC adianta que o próprio Johnson vai reunir-se com ministros e negociadores para auscultar vontades no sentido de eventuais progressos.“Isto é maior do que qualquer país em particular e é tempo de as nações colocarem de lado as divergências e juntarem-se em prol do nosso planeta e dos nossos povos”, acentuou o chefe do Executivo britânico, para acrescentar:

O que foi já conseguido em Glasgow?

A cimeira continuará, até ao último momento, a negociar um acordo que possa receber as chancelas de 197 países. Todavia, na passada semana, foram alcançados alguns acordos laterais.Estados Unidos e União Europeia anunciaram a formação de uma parceria de alcance global para reduzir as emissões de metano – gás com efeito de estufa – até 2030.Por último,

Esta quarta-feira é o “dia dos transportes” na COP26.