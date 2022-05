Acidente em Espanha faz um morto e 85 feridos

Um morto e 85 feridos, é o resultado de um choque entre um comboio de mercadorias e outro de passageiros, nos arredores de Barcelona. O morto era o maquinista da composição de mercadorias. Dois helicópteros, 14 unidades de emergência médica e dez corpos de bombeiros estiveram no local. As causas do acidente são ainda desconhecidas.