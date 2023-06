Acidente ferroviário na Índia faz pelo menos 50 mortos e 400 feridos

O acidente, de acordo com o relato das agências internacionais de notícias, ocorreu às 19:30 locais (13:50 em Lisboa), perto de uma estação na localidade de Bahanaga, a 1.600 quilómetros a nordeste da capital Nova Deli, e até agora são já 400 os feridos levados para os hospitais das redondezas, para além de 50 mortes confirmadas pelas autoridades.

As imagens do rescaldo do acidente, transmitidas pela televisão indiana NDTV, mostram umas 15 carruagens viradas ao contrário, com várias pessoas no topo a tentar retirar os passageiros que ainda estavam presos no interior.

O porta-voz da Indian Railways, Amitabh Sharma, explicou que o choque deu-se por volta das 19:00 locais, e que as carruagens que ficaram em sentido contrário foram depois abalroadas por um comboio de passageiros que seguia a alta velocidade.

Mais de 15 equipas de bombeiros, 30 médicos, 500 polícias e 75 ambulâncias foram mobilizadas para o local, anunciaram as autoridades, salientando que as operações de resgate vão continuar, apesar de já ser noite cerrada em Odisha.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já reagiu ao acidente. Numa mensagem na rede social Twitter, escreveu: "Nesta hora de luto, os meus pensamentos estão com as famílias enlutadas; que os feridos recuperem rápido".

A Índia tem a quarta maior rede ferroviária, a seguir aos Estados Unidos, Rússia e China, com cerca de 68 mil quilómetros, mais de 21 mil comboios e 7.349 estações, transportando diariamente 23 milhões de passageiros.

Os acidentes são comuns no país, e de acordo com os dados do Gabinete Nacional do Registo Criminal, em 2020 houve 13.018 acidentes, nos quais morreram 11.986 pessoas e outras 11.127 ficaram feridas, com as colisões a serem responsáveis por 70% dos sinistros.

Em agosto de 1995, dois comboios colidiram perto de Nova Deli, matando 358 pessoas, naquele que foi o pior acidente ferroviário da história da Índia, país onde a maioria destes acidentes é atribuída a erro humano ou a equipamento de sinalização obsoleto.