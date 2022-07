Acidente nos Alpes. Quebra de glaciar causa pelo menos seis mortos

O jornal italiano Corrieri de la Sera noticia que há pelo menos dez pessoas desaparecidas, citando um conselheiro da proteção civil local.



Essa porção do glaciar colidiu com um grupo de mais de uma dúzia de caminhantes que, na altura, estavam a subir em direção ao cume da montanha.



Foram enviados para o local cinco helicópteros e várias equipas de resgate com cães pisteiros.



Ontem, nessa montanha, estiveram dez graus positivos. A temperatura positiva recorde para aquela zona é uma hipótese para explicar o que aconteceu.



Já estão especialistas no local para avaliar riscos de haver outros colapsos.



Acredita-se que temperaturas mais quentes do que o normal estejam na origem deste acidente natural.