Ações de protesto continuam em França. Louvre bloqueado por manifestantes

O domingo ficou marcado por protestos violentos, pela destruição e pelas pilhagens. A capital francesa foi um dos principais alvos, com várias lojas vandalizadas. E em Limoges, o edifício histórico da câmara foi incendiado.



O grupo coordenador dos "coletes amarelos" — responsável pelas manifestações do último sábado contra o custo de vida, que terminaram em confrontos em várias cidades — anunciou, já esta segunda-feira, um novo dia de mobilização para o próximo sábado.



"Há claramente um impulso enorme para que ocorra um 'Ato II'", explicou à AFP o responsável Benjamin Ball, que sublinhou que a ideia é "manter o ímpeto" até outra grande manifestação planeada para 5 de novembro.



Esta manhã, centenas de manifestantes bloquearam as entradas do Museu do Louvre, em Paris, em apoio a um movimento nacional de protesto de estudantes do ensino médio e para denunciar a "repressão policial".



O museu não abriu na hora prevista devido a um protesto liderado por estudantes da École du Louvre, informou a administração do museu. Um folheto afixado na entrada do museu dizia: “Temos orgulho de anunciar que estamos a bloquear o maior museu do mundo”.



Entretanto, em Marselha, passou a ser proibida qualquer "reunião ou manifestação" até às 20h00. A medida foi anunciada pelas autoridades desta cidade do sul de França, após episódios de violência e assaltos ocorridos à margem das manifestações de sábado.



E a autarca socialista de Denain, Anne-Lise Dufour-Tonini, instituiu um toque de recolher noturno para menores e adultos até domingo.



“Esta medida excecional estará em vigor de domingo, 18 de outubro, a domingo, 25 de outubro de 2026, inclusive, todas as noites, das 21h00 às 6h00”, anunciou a prefeita de num comunicado publicado no domingo no Facebook.



Esta ordem municipal “permite que a polícia se concentre nos manifestantes violentos, em vez de a enviar para verificar pessoas que estão lá apenas para ver o que está a acontecer”.

