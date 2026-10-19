Ações de protesto continuam em França. Primeiro-ministro pede recolher obrigatório parcial em algumas regiões

O domingo ficou marcado por protestos violentos, pela destruição e pelas pilhagens. A capital francesa foi um dos principais alvos, com várias lojas vandalizadas. E em Limoges, o edifício histórico da câmara foi incendiado.





O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, disse esta segunda-feira que pediu a alguns municípios que imponham recolher obrigatório parcial após protestos violentos em todo o país durante o fim-de-semana.

Estes recolheres obrigatórios serão parciais e localizados, visando sobretudo proteger os estabelecimentos comerciais, depois de um fim de semana marcado por cenas de caos em várias cidades francesas.



O mapa com as zonas afetadas pelos recolheres obrigatórios deverá estar disponível ainda hoje, após reuniões com os autarcas envolvidos, afirmou o primeiro-ministro após uma reunião interministerial de crise. O estado de emergência será declarado, se necessário, mas os recolheres obrigatórios parecem mais apropriados, acrescentou.







Sébastien Lecornua nunciou também o reforço policial em algumas regiões, para evitar ajuntamentos e pilhagens por grupos organizados.











🚨 MARSEILLE | ARRÊTÉ PRÉFECTORAL



Interdiction de tout rassemblement et manifestation sur l’ensemble de la commune de 12h à 20h ce jour, lundi 19 octobre 2026. https://t.co/9R6KdsGTvs — Préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) October 19, 2026











Esta ordem municipal “permite que a polícia se concentre nos manifestantes violentos, em vez de a enviar para verificar pessoas que estão lá apenas para ver o que está a acontecer”.





Entretanto, o procurador de Paris afirmou que pelo menos 145 pessoas permaneciam sob custódia após "diversos atos de vandalismo, saques e ataques contra as forças de segurança", conforme noticiado pelo Le Figaro.



, explicou à AFP o responsável Benjamin Ball, que sublinhou que a ideia é "manter o ímpeto" até outra grande manifestação planeada para 5 de novembro.Esta manhã, centenas de manifestantes bloquearam as entradas do Museu do Louvre, em Paris, em apoio a um movimento nacional de protesto de estudantes do ensino médio e para denunciar a "repressão policial".O museu não abriu na hora prevista devido a um protesto liderado por estudantes da École du Louvre, informou a administração do museu. Um folheto afixado na entrada do museu dizia:E a autarca socialista de Denain, Anne-Lise Dufour-Tonini, instituiu um toque de recolher noturno para menores e adultos até domingo.anunciou a prefeita de num comunicado publicado no domingo no Facebook.