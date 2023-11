Acordo com o Hamas. Quem são os prisioneiros palestinianos que Israel vai libertar?

Apesar de o acordo ser para a libertação de 150 palestinianos, a lista divulgada esta quarta-feira pelo Ministério da Justiça de Israel inclui 300 nomes. Isto para dar ao Hamas a possibilidade de libertar mais reféns do que o previsto, em troca de mais prisioneiros.

Agora, os cidadãos israelitas têm um dia para recorrer da decisão do tribunal.

Das três centenas de nomes da lista , em hebraico,e foram detidos por crimes que vão de fogo posto ao lançamento de bombas.Uma das cidadãs palestinianas da lista é Misoun Mussa, condenada em 2015 a 15 anos de prisão por esfaquear um soldado israelita em Jerusalém. Outra é Marah Bakeer, detida no mesmo ano por esfaquear um agente da polícia fronteiriça e sentenciada a oito anos e meio de prisão.O diáriorefere também o caso de Asra Jabas, palestiniana que fez explodir um depósito de combustível, acabando por deixar um polícia ferido.. Já Samira Harbawi, de 53 anos, foi presa por “danos físicos graves” a terceiros e por “transporte e fabrico” de armas brancas.

Condenados por homicídio ficaram fora da lista

Israel recusou libertar prisioneiros condenados por homicídio., assim como crimes menos graves, como danos a propriedades, interferência na atividade policial, reuniões ilegais, ataques a polícias ou posse de armas e explosivos.Segundo o, os prisioneiros palestinianos pertencem aos grupos Hamas, Fatah, Jihad Islâmica e Frente Popular. No entanto, muitos deles terão agido em nome próprio. Vários dos detidos não chegaram a ser julgados.Algumas das 300 pessoas incluídas na listaO Governo israelita decidiu que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o líder da oposição e membro do Governo de emergência Benny Gantz vão determinar que prisioneiros serão libertados em cada fase.Está também nas mãos dos três homens a data para o fim do cessar-fogo, desde que este não se prolongue por mais de dez dias.