Acordo de Paris: Trump prepara-se para dizer adeus

O acordo foi subscrito por cerca de 200 países em 2015, com o objetivo de reduzir drasticamente a poluição no planeta, entre 26 a 28 por cento até 2025, nomeadamente no que toca às emissões de gases com efeito de estufa que têm causado as alterações climáticas profundas em todo o mundo.



Dos 195 países que fazem parte da ONU, apenas dois se mantiveram à margem das negociações: a Síria, que vive uma guerra civil sangrenta há seis anos e a Nicarágua por considerar o acordo pouco ambicioso nas metas e condenado ao falhanço pelo facto de não ser de cumprimento obrigatório.



Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de dióxido de carbono do mundo, apenas ultrapassado pela China. Se falarmos na União Europeia, como bloco, é a terceira mais poluente, seguindo-se a Índia, a Rússia e o Japão.

Concretizar o processo

Grande parte da imprensa norte-americana dá a decisão da saída do acordo como certa. Já a Casa Branca não comenta as últimas notícias, isto apesar de a imprensa garantir que tem fontes na administração que confirmam a retirada dos Estados Unidos. Faltará ainda estudar a forma como será concretizado o processo de saída do pacto.



O mundo dos negócios, na sua grande maioria, já veio defender a permanência. Vários grupos económicos, incluindo a petrolífera ExxonMobil, BP, Shell, a gigante agroquímica DuPont, Apple, Google, Intel e Microsoft querem que Donald Trump se mantenha no acordo de Paris.



E é já esta noite (20h00 em Lisboa) que será revelada a decisão do Presidente dos EUA quanto ao acordo de Paris sobre as alterações climáticas.



A hora foi avançada pelo próprio Donald Trump no Twitter, depois de ontem ter dito que iria anunciar a decisão brevemente.





"É dever da Europa enfrentar os EUA"

Comunicado conjunto apresentado em Bruxelas

O que é o acordo de Paris?

Durante a campanha às presidenciais, Donald Trump já tinha anunciado que o acordo era desnecessário, já que na sua ótica o aquecimento global é uma “mentira dos chineses” destinada a enfraquecer a indústria dos Estados Unidos.Também o Presidente da Comissão Europeia revelou que os líderes do G7 "tentaram explicar, em frases simples, ao senhor Trump", que demorará vários anos aos Estados Unidos para poderem deixar o compromisso sobre alterações climáticas.O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou na quarta-feira que é “dever da Europa” enfrentar os EUA, se Donald Trump decidir retirar o seu país do acordo de Paris.Jean-Claude Juncker disse ainda que “os norte-americanos não podem sair à vontade do acordo”, acrescentando que “isso leva três a quatro anos”.Também a conta da ONU da rede socialcitou o secretário-geral, António Guterres: "As alterações climáticas são inegáveis. As alterações climáticas são imparáveis. As soluções climáticas propiciam oportunidades incomparáveis".A União Europeia e a China já reafirmaram o seu compromisso com o acordo de Paris, independentemente de os EUA saírem ou não do pacto, afiançou um dirigente da União Europeia, citado pelaE acrescentou ainda que a União Europeia e a China vão divulgar como tencionam concretizar os seus compromissos na luta contra o aquecimento global durante as conversações que vão manter na sexta-feira, em Bruxelas. BBC teve mesmo acesso a um comunicado conjunto que os líderes da China e da União Europeia se preparam para divulgar, esta sexta-feira, em Bruxelas, no qual sublinham que depois de Trump ter decidido retirar os Estados Unidos do acordo do clima de Paris "é um imperativo mais importante do que nunca" e que concretizar aquele acordo é o "mais elevado compromisso político" que podem assumir.O documento será publicado na sexta-feira depois de uma cimeira em Bruxelas e surge em resposta aos rumores de que o Presidente dos EUA vai abandonar o acordo alcançado em dezembro de 2015 na capital francesa e já ratificado por 147 dos 197 países.O acordo de Paris é um compromisso considerado "histórico" e que foi negociado por 195 países com o principal objetivo de conter o aquecimento global do planeta, ao reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.O acordo tem como objetivo manter as temperaturas globais “bem abaixo” do nível de dois graus centígrados registado antes da revolução industrial e “trabalhar para limitar” essa subida da temperatura a um máximo de 1,5ºC.- Limitar a quantidade de gases com efeito de estufa emitidos pela atividade humana a níveis que permitam a sua absorção natural pelas árvores, o solo e os oceanos;- Rever as contribuições de cada país para a redução das emissões a cada cinco anos, para que possam adotar medidas para enfrentar o desafio;- Habilitar os países mais ricos do mundo a ajudar as nações mais pobres através de “financiamentos do clima” para que estas possam adaptar-se às alterações climáticas e criar fontes sustentáveis de energia renovável.