Acordo nuclear. Negociações com Irão começaram de forma "produtiva"

Os Estados que ainda fazem parte do acordo sobre a questão nuclear - o Irão, a China, a França, o Reino Unido, a Rússia, Alemanha e a UE - têm pedido o regresso dos Estados Unidos ao tratado e iniciaram esta terça-feira os esforços para retomar as conversações e equilibrar as preocupações e os interesses de Washington e Teerão.

Foram então criados dois grupos de trabalho, em Viena, para analisar e debater a questão das sanções económicas que os EUA aplicaram contra o Irão, que espera que os países europeus ajudem a influenciar Washington para a suspensão das sanções.







Embora não estejam agendadas nem previstas discussões diretas entre o Irão e os Estados Unidos, a presença de ambos nas conversações na capital austríaca é, pelo menos, um sinal de que é provável que todos os signatários voltem a cumprir o acordo.





Mas, embora ainda estejam no início, as reuniões parecem ter sido "produtivas".





Ao final da manhã desta terça-feira, o Irão saudou as declarações de Rob Malley, emissário da Casa Branca para o Irão, que mencionou um provável levantamento das sanções.



"Para nós é uma posição realista e promissora. Essa posição pode ser o início da correção de um mau processo que colocou a diplomacia num impasse. Nós saudamos essas declarações", disse o porta-voz do governo iraniano, Ali Rabii, durante uma conferência de imprensa em Teerão.







Entretanto, também o responsável iraniano em Viena, Abbas Araghchi, afirmou que as negociações com os países signatários foram "construtivas".



"As reuniões em Viena foram construtivas. A próxima reunião será na sexta-feira", disse Araghchi à Press TV. "Continuamos a recusar qualquer acordo sobre o acesso aos mil milhões de dólares de dinheiro iraniano [congelado na Coreia do Sul] em troca da suspensão do enriquecimento de urânio a 20 por cento", disse ainda.







Mas "o levantamento das sanções dos EUA é a primeira e a mais necessária ação para retomar o acordo", continuou Araghchi.



"O Irão está totalmente pronto para reverter a sua atividade e regressar à implementação completa do acordo imediatamente após a verificação das sanções".





A delegação do Irão em Viena, liderada por Araghchi, também inclui representantes do banco central do país, do Ministério do Petróleo e da Organização de Energia Atómica, já que as sanções afetam principalmente os setores financeiro e petrolifero do país.



De acordo com o Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, as negociações de Viena incluem "negociações técnicas em reuniões de especialistas" para avaliar como as sanções dos EUA podem ser levantadas e como o Irão pode voltar a cumprir integralmente o acordo. Daí a complexidade destas negociações, uma vez que as sanções norte-americanas têm como alvo uma série de indivíduos e entidades iranianas, incluindo por motivos de "terrorismo" e abusos dos direitos humanos, avança Aljazeera.











The Joint Commission meeting of #JCPOA was successful. Two expert-level groups (on sanctions lifting and nuclear issues) were tasked to identify concrete measures to be taken by Washington and Tehran to restore full implementation of JCPOA. The groups started to work immediately pic.twitter.com/RSw41D4Yix — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 6, 2021



"O restabelecimento" do acordo, concluído em 2015 em Viena e numa fase crítica após a retirada em 2018 dos Estados Unidos, "não surgirá no imediato. Vai levar tempo", escreveu também na rede social Twitter.



O diplomata acrescentou que o "mais importante (…) foi ter-se iniciado o trabalho prático para atingir esse objetivo".

"houve uma unidade e ambição para um processo diplomático conjunto".



Constructive Joint Commission meeting. There's unity and ambition for a joint diplomatic process with two expert groups on nuclear implementation and sanctions lifting. As Coordinator I will intensify separate contacts here in Vienna with all relevant parties, including US. pic.twitter.com/aQc6CSXlHc — Enrique Mora (@enriquemora_) April 6, 2021



Noutra publicação, Mora tinha reiterado que o objetivo destas conversações "é o regresso da implementação plena e efetiva do acordo por todas as partes".



De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, Rob Malley está na capital austríaca para discutir com o grupo P4+1 e a União Europeia que está a tentar mediar o processo relativo ao eventual regresso dos Estados Unidos ao acordo, mas não esteve nas reuniões desta terça-feira porque não reunirá diretamente com o homólogo iraniano.

O acordo internacional sobre a energia nuclear iraniana, concluído em Viena em 2015, foi afetado pela decisão unilateral dos Estados Unidos que, em 2018, sob a administração de Donald Trump, abandonou o tratado e impôs sanções contra Teerão. Desde essa altura, Teerão tem violado as restrições do acordo, nomeadamente em relação ao enriquecimento de urânio e à quantidade que armazena.



O acordo previa o alívio das sanções internacionais contra o Irão em troca da criação de limites ao seu programa nuclear. Agora Joe Biden promete voltar a assiná-lo mas com a condição de que o Irão retome, primeiro, os compromissos assumidos, que o país quebrou no momento da saída dos EUA.



Já Teerão afirma que as sanções estão a prejudicar a economia iraniana e, portanto, considera que Washington tem de dar o primeiro passo.