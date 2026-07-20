Acusações de violação e tráfico humano. Irmãos Tate vão a tribunal após detenção em Miami

Acusações de violação e tráfico humano. Irmãos Tate vão a tribunal após detenção em Miami

A polícia inglesa confirmou a detenção de Andrew e Tristan Tate nos EUA, ao mesmo tempo que o Ministério Público britânico anunciou que iria solicitar a extradição dos irmãos.

Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Inquam Photos/Eduard Vinatoru via Reuters

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Os irmãos Andrew e Tristan Tate, detidos no fim de semana nos Estados Unidos por suspeitas de violação, agressão física e tráfico de seres humanos, são esperados em tribunal esta segunda-feira. Entretanto, o Ministério Público do Reino Unido anunciou que vai pedir a extradição dos influencers anglo-americanos.

As autoridades norte-americanas detiveram os irmãos, que têm dupla nacionalidade dos Estados Unidos e do Reino Unido, em Miami no passado sábado.

Um advogado de Andrew e Tristan Tate veio já assegurar que os seus clientes são inocentes, acrescentando que os irmãos deverão comparecer no tribunal federal de Miami esta segunda-feira e tencionam contestar o pedido de extradição.

Os dois homens deram os primeiros passos na televisão em reality shows no Reino Unido e ganharam notoriedade nos últimos anos ao promoverem conteúdos misóginos na Internet. Andrew Tate divulga frequentemente conteúdos sobre dominância masculina, submissão feminina, riqueza e poder.

Chegou a argumentar que as mulheres deveriam “assumir a responsabilidade” por serem vítimas de agressão sexual e chegou a ser banido de quase todas as redes sociais. Quando Elon Musk adquiriu o Twitter em 2022, reativou a conta de Tate.

Andrew Tate enfrenta 42 acusações, incluindo violação, tráfico de seres humanos, posse de imagens de menores e agressão, de acordo com o Ministério Público do Reino Unido e a Polícia de Bedfordshire.

O irmão, Tristan Tate, enfrenta 17 acusações, entre as quais agressão sexual, violação e tráfico.
Várias mulheres denunciaram agressões sexuais

O pedido de extradição do Reino Unido surge na sequência de uma investigação levada a cabo pelo Ministério Público britânico, segundo o qual os alegados crimes foram denunciados por sete mulheres e ocorreram a norte de Londres, entre 2010 e 2017.

Os irmãos já enfrentavam acusações anteriores de violação e tráfico de seres humanos no Reino Unido, relacionadas com alegações ocorridas entre 2012 e 2015. As novas acusações foram apresentadas após a Polícia de Bedfordshire ter investigado denúncias feitas por mais quatro mulheres. Andrew Tate enfrenta também um processo civil no Reino Unido movido por quatro mulheres que o acusam de violação e controlo coercivo.

Na Roménia - onde chegaram a ser detidos em 2022 -, os irmãos enfrentam acusações de tráfico de seres humanos e de formação de um grupo criminoso organizado com o objetivo de explorar sexualmente mulheres.

O Estado da Flórida está igualmente a conduzir uma investigação criminal ativa sobre os irmãos. O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, confirmou a detenção de Andrew e Tristan Tate.

Os irmãos negam todas as acusações de que são alvo.

O advogado dos dois homens, Joseph McBride, escreveu na rede social X que estes estão a ser detidos em solitária, numa pequena cela, “como presos políticos”.

A defesa acrescentou que os irmãos “estão a ser perseguidos por um Governo britânico despótico que pretende mantê-los numa prisão no estrangeiro para o resto das suas vidas”.

“Hoje são o Andrew e o Tristan. Amanhã será o Trump. Depois, será a vossa vez”, alertou McBride na mesma publicação.

c/ agências

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