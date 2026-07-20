Acusações de violação e tráfico humano. Irmãos Tate vão a tribunal após detenção em Miami

O irmão, Tristan Tate, enfrenta 17 acusações, entre as quais agressão sexual, violação e tráfico.

Várias mulheres denunciaram agressões sexuais

Andrew Tate enfrenta também um processo civil no Reino Unido movido por quatro mulheres que o acusam de violação e controlo coercivo.

O advogado dos dois homens, Joseph McBride, escreveu na rede social X que estes estão a ser detidos em solitária, numa pequena cela, “como presos políticos”.

UPDATE: ANDREW & TRISTAN TATE ARE IN SOLITARY CONFINEMENT



Days ago, Andrew and Tristan Tate exercised their constitutional rights by visiting the US Capitol in Washington, D.C. They held meetings about their UK party, the midterms, and 2028. They also met with friends and… pic.twitter.com/iSoL7sSIm9 — Joe McBride (@McBrideLawNYC) July 19, 2026



A defesa acrescentou que os irmãos “estão a ser perseguidos por um Governo britânico despótico que pretende mantê-los numa prisão no estrangeiro para o resto das suas vidas”.

c/ agências

Os irmãos Andrew e Tristan Tate, detidos no fim de semana nos Estados Unidos por suspeitas de violação, agressão física e tráfico de seres humanos, são esperados em tribunal esta segunda-feira. Entretanto, o Ministério Público do Reino Unido anunciou que vai pedir a extradição dosanglo-americanos.As autoridades norte-americanas detiveram os irmãos, que têm dupla nacionalidade dos Estados Unidos e do Reino Unido, em Miami no passado sábado.Um advogado de Andrew e Tristan Tate veio já assegurar que os seus clientes são inocentes, acrescentando queOs dois homens deram os primeiros passos na televisão emno Reino Unido e ganharam notoriedade nos últimos anos ao promoverem conteúdos misóginos na Internet. Andrew Tate divulga frequentemente conteúdos sobre dominância masculina, submissão feminina, riqueza e poder.e chegou a ser banido de quase todas as redes sociais. Quando Elon Musk adquiriu o Twitter em 2022, reativou a conta de Tate.Andrew Tate enfrenta 42 acusações, incluindo violação, tráfico de seres humanos, posse de imagens de menores e agressão, de acordo com o Ministério Público do Reino Unido e a Polícia de Bedfordshire.O pedido de extradição do Reino Unido surge na sequência de uma investigação levada a cabo pelo Ministério Público britânico, segundo o quale ocorreram a norte de Londres, entre 2010 e 2017.Os irmãos, relacionadas com alegações ocorridas entre 2012 e 2015. As novas acusações foram apresentadas após a Polícia de Bedfordshire ter investigado denúncias feitas por mais quatro mulheres.Na Roménia - onde chegaram a ser detidos em 2022 -, os irmãos enfrentam acusações de tráfico de seres humanos e de formação de um grupo criminoso organizado com o objetivo de explorar sexualmente mulheres.O Estado da Flórida está igualmente a conduzir uma investigação criminal ativa sobre os irmãos. O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, confirmou a detenção de Andrew e Tristan Tate.“Hoje são o Andrew e o Tristan. Amanhã será o Trump. Depois, será a vossa vez”, alertou McBride na mesma publicação.