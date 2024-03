Roménia aceita extraditar Andrew e Tristan Tate mas só depois do processo romeno

Contudocontra Andrew, de 37 anos, e Tristan, de 35, por suspeitas semelhantes.

O tribunal de apelação de Bucareste "ordena a execução do mandato de detenção emitido a 19 de janeiro de 2024" por um magistrado de Westminster, remetendo-a para a "resolução do dossier" romeno, que poderá durar anos.







Esta segunda-feira Andrew Tate e o irmão foram detidos por 24 horas na Roménia, ao abrigo do mandado de detenção britânico, enquanto aguardavam a decisão judicial.





"Os irmãos Andrew e Tristan Tate foram detidos à força durante 24 horas e receberam um mandado de captura europeu das autoridades britânicas. As acusações, que remontam ao período de 2012-2015, incluem alegações de agressão sexual", avançou esta terça-feira um porta-voz de Andrew Tate, em comunicado.





Os dois homens foram libertados depois de emitida a decisão do tribunal, esta tarde.



"Apreciamos a decisão do Tribunal de Recurso de Bucareste em adiar a extradição de Andrew e de Tristan Tate", reagiu um dos seus advogados, Eugen Vidineac. "Esta decisão dá oportunidade aos irmãos de particparem plenamente na sua defesa e para o processo legal prosseguir de forma transparente".



Suspeitos de violação e de tráfico



Tanto no Reino Unido como na Roménia, Andrew Tate, um antigo campeão de kickboxing, é acusado de vários crimes de agressão sexual.





A investigação dos procuradores romenos abrange suspeitas de violação, de tráfico de seres humanos e de exploração sexual. Foram identificadas sete vítimas, assim como o evolvimento de Tristan.









De acordo com as autoridades romenas, os pedidos de extradição para os dois irmãos invocam novas acusações de exploração de seres humanos no Reino Unido.





O mandado de captura foi descrito pelo porta-voz dos Tate como um "reavivar desconcertante de acusações de há uma década", e deixou os irmãos "consternados e profundamente perturbados".



Ambos "rejeitam categoricamente todas as acusações e manifestam a sua profunda desilusão pelo facto de alegações tão graves estarem a ser ressuscitadas sem novas provas substanciais", refere o comunicado.



Segundo as autoridades romenas, que estão a investigar acusações separadas, a exploração sexual de mulheres no país acontecia no âmbito de um negócio para adultos que operava como grupo criminoso.



O processo tem estado sob a tutela da câmara preliminar do Tribunal de Bucareste, que tem de decidir quando e se o julgamento terá início. O excesso de processos em tribunal tem, porém, atrasado a tomada de decisão sobre este caso.





Depois de algum tempo detidos entre dezembro de 2022 e abril de 2023, os irmãos ficaram sob prisão domiciliária, até agosto. Desde então estão autorizados a deslocar-se dentro da Roménia mas não a ausentar-se do país.

Influencer de misoginia e de raiva



Andrew Tate conta com milhares de seguidores nas redes sociais, através da promoção da supremacia da masculinidade sobre as mulheres, alimentando a misoginia e raiva de homens que se sentem injustamente rejeitados por mulheres.





A influência de Tate chegou a ser tal que levou os seus fãs a ameaçar quem tentasse "destruir" o seu ídolo, para choque das suas vítimas.







Tal como sucedeu nas acusações de há uma década no Reino Unido, Tate tem repetido a sua inocência, e continua a dizer que os procuradores romenos não têm quaisquer provas que o incriminem, justificando o processo como uma conspiração para o silenciar.



Esta segunda-feira, o advogado Vidineac garantiu aos jornalistas que "os nossos clientes estão plenamente comprometidos na participação ativa do processo judicial e na defesa da sua reputação."



"Acreditamos que estes rumor [de tráfico sexual] teve origem com um influencer popular que entendeu mal uma mensagem de texto publicada pelos nossos clientes enquanto transmitia em direto", acrescentou.



"Simplesmente não há qualquer autenticidade nele".





com agências