Acusado de "ajudar o inimigo". Jornalista norte-americano Jeremy Loffredo libertado após ser detido por forças israelitas

Segundo a advogada responsável pela sua defesa, citada pelo jornal, esta alegação pode levar em Israel a uma sentença máxima de prisão perpétua ou morte.Em causa estão as. Segundo Lea Tsemel, embora estes alvos tenham sido apresentados em transmissões de outros meios de comunicação, as autoridades israelitas argumentaram que as reportagens do jornalista norte-americano podia permitir que o Irão estudasse alvos futuros., explicou Tsemel ao, criticando as tentativas do Governo de Israel de acusar Loffredo e classificando-as como “absurdas”.Ainda segundo a advogada israelita especializada em direitos civis que representou o repórter, a polícia ficou com o telemóvel de Loffredo e conseguiu desbloquear o dispositivo, pretendendo revistá-lo à procura de potenciais provas.

Alegada censura



A detenção de Loffredo aconteceu numa altura em se assiste ao crescente número de jornalistas, israelitas ou estrangeiros, que têm sido alvo na guerra no Médio Oriente. De acordo com dados oficiais da Comissão de Proteção dos Jornalistas,Segundo a mesma fonte, pelo menos cinco desses profissionais foram alvos específicos de Israel pelo seu trabalho e há outros dez casos cujas causas de morte ainda estão a ser investigadas. Além disso,A comunicação social de Israel também foi alvo de censura no que toca à cobertura do ataque de mísseis iranianos.Antes da libertação de Loffredo, odeixou uma mensagem na rede social X apoiando a reportagem que levou à sua detenção.A declaração apela ainda ao Departamento de Estado dos Estados Unidos para sair em defesa de Loffredo, sublinhando que os EUA “têm a obrigação de defender os seus jornalistas que estão apenas a cumprir a sua obrigação ética de informar o público sobre factos pertinentes”.Entretanto,, disse o porta-voz.Como testemunha em tribunal, um jornalista israelita daafirmou que a reportagem de Loffredo não violava a censura do Governo e indicou várias outras reportagens semelhantes.