Administração Trump autorizada a revogar legalidade de 532 mil imigrantes

A mais alta instância legal dos EUA, com uma maioria de juízes conservadores, decidiu agora a favor da revogação do estatuto. Tal como acontece com muitas das ordens judiciais urgentes, a decisão não foi assinada e não apresentou qualquer justificação.

Estratégia de Trump

Tal como o estatuto de liberdade condicional o Estatuto de Proteção Temporária permite a obtenção de um visto de trabalho e impede a expulsão individual enquanto estiver em vigor. O TPS é geralmente concedido aos imigrantes cuja segurança não está garantida caso regressem ao seu país, devido a conflitos, catástrofes naturais ou outras condições "extraordinárias".

Litigância

Talwani ordenou na quarta-feira que o governo retome o processamento dos pedidos de autorização de trabalho ou de estatuto de imigração mais duradouro de migrantes com estatuto de liberdade condicional do Afeganistão, América Latina e Ucrânia.





nos respetivos países, por "razões humanitárias urgentes ou benefício público significativo".Joe Biden, um democrata, usou-o como instrumento da sua política para impedir a imigração ilegal na fronteira entre os EUA e o México.Trump apelou ao fim destes programas numa ordem executiva assinada a 20 de janeiro, o seu primeiro dia de regresso ao cargo.Posteriormente,e dispensar os imigrantes, argumentando que a revogação tornaria mais fácil colocar os imigrantes num processo de deportação rápida chamado "remoção acelerada".A juíza federal Indira Talwani, de Boston, indeferiu a decisão, levando a Segurança Interna a apelar ao Supremo Tribunal enquanto o assunto ainda é objeto de litigância em tribunais menores.Num parecer anexo, Jackson considerou que o tribunal errou na avaliação sobre se a Administração tinha o direito de congelar a decisão de Talwani enquanto o litígio estava pendente.O resultado, acrescentou, "subestima as consequências devastadoras de permitir que o Governo destrua precipitadamente as vidas e os meios de subsistência de quase meio milhão de não cidadãos enquanto as suas reivindicações legais estão pendentes".O caso é, incluindo várias dirigidas aos imigrantes.A 19 de maio, o Supremo Tribunal permitiu também que Trump terminasse uma proteção contra a deportação, chamada Estatuto de Proteção Temporária, que tinha sido concedida por Biden a cerca de 350 mil venezuelanos que vivem nos Estados Unidos apesar do assunto continuar sob litigância.Adelys Ferro, cofundadora do Caucus Venezuelano-Americano, um grupo de apoio à comunidade venezuelana, considerou na altura à Agência France Presse que a suspensão do TPS foicontra uma população cujo único pecado foi fugir de uma ditadura criminosa e tentar encontrar refúgio onde nos disseram que havia uma".O programa de liberdade condicional foi criado por Joe Biden em 2022, para permitir a entrada no país de cidadãos venezuelanos que chegassem por via aérea. PoderiamEm 2023, Biden expandiu este processo para abranger cubanos, haitianos e nicaraguenses, no âmbito da luta contra elevados níveis de imigração ilegal destas nacionalidades.No caso em apreço, um grupo de migrantes que receberam liberdade condicional e americanos, que atuam como seus patrocinadores, processaram as autoridades governamentais alegando queEm abril, Talwani descobriu que a lei que rege esta liberdade condicional não permitia o término geral do programa, exigindo, em vez disso, uma revisão caso a caso. O 1º Tribunal de Apelação dos EUA, sediado em Boston, recusou suspender a decisão do juiz.No seu processo,, efetivamente "desfazendo políticas democraticamente aprovadas que tiveram grande destaque na eleição de novembro" que levou Trump de volta à presidência.Os queixosos alegaram junto do Supremo Tribunal que enfrentariam graves danos se a sua liberdade condicional fosse interrompida, uma vez que o governo suspendeu indefinidamente o processamento dos seus pedidos pendentes de asilo e outras medidas de imigração.Disseram que seriam separados das suas famílias e imediatamente sujeitos a deportação acelerada "para os mesmos países despóticos e instáveis ​​dos quais fugiram, onde muitos enfrentarão sérios riscos de perigo, perseguição e até mesmo a morte".