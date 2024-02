Advogado de Navalny detido em Moscovo

Navalny morreu a 16 de fevereiro numa colónia penal no Ártico onde cumpria uma sentença de 19 anos de prisão. O principal opositor do regime russo, de 47 anos, foi vítima de “síndrome de morte súbita”, segundo informaram as autoridades russas.





Mais de uma semana depois da morte do opositor russo, e depois de vários apelos da família e advogados de Navalny, o corpo do dissidente russo foi entregue à mãe no último sábado, 24 de fevereiro.