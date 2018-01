Advogados de Trump tentam travar livro com revelações de Bannon

Jorge Almeida - RTP04 Jan, 2018, 16:36 | Mundo

O livro tem como título “Fogo e Fúria”, as palavras utilizadas por Donald Trump quando descreveu um possível ataque à Coreia do Norte. O autor Michael Wolff reuniu uma série de declarações explosivas de Steve Bannon, o ex-assessor principal da Casa Branca, que foi demitido em agosto de 2017.



Entre as principais revelações está uma reunião que Don Junior, filho de Donald Trump, teve com elementos russos durante a campanha presidencial. Bannon classifica este ato como “antipatriótico”.



“Eles vão rachar Don Júnior como um ovo na televisão”, é uma das frases atribuídas ao ex-assessor.







O encontro está a ser investigado pela equipa do conselheiro especial Robert Mueller no inquérito relacionado com as alegadas interferências russas na última campanha presidencial dos Estados Unidos.



Segundo o jornal The Washington Post, os advogados de Trump estão a exigir ao autor e à editora Henry Holt & Co. o cancelamento da publicação do livro, por considerarem que contem acusações difamatórias contra o presidente dos Estados Unidos.

Revelações explosivas

Nas 336 páginas do livro que reúne mais de 200 entrevistas existem outras revelações no mínimo surpreendentes. Uma delas é que a própria equipa de Trump ficou “chocada e horrorizada” com a vitória eleitoral.







Outra novidade é que Ivanka Trump, a filha do Presidente, tem um plano com o seu marido (Jared Kushner) para ocupar o lugar de Melania Trump como primeira-dama.