Advogados denunciam recusa de cuidados médicos a Julian Assange

O processo tem desfecho marcado para a semana, quando um tribunal britânico decidir sobre a eventualidade de extradição do australiano para os Estados Unidos.



Julian Assange está preso no Reino Unido , segundo os seus advogados em condições desumanas daí o pedido para que vá para França por questões humanitárias.



Segundo os advogados, Assange está em isolamento total e não tem tido a assistência médica de que necessita .



O fundador do Wikileaks ,é o responsável pala maior fuga de informação da história.



Os Estados Unidos querem julgá-lo por 17 crimes .