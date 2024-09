Aeroporto de Beirute proíbe pagers e walkie-talkies em todos os voos

Aeroporto Internacional de Beirute Rafic Hariri | Mohamed Azakir - Reuters

A autoridade da aviação civil do Líbano proibiu, esta quinta-feira, passageiros de transportarem "pagers" e "walkie-talkies" a bordo de qualquer avião com efeitos imediatos. A medida surge na sequência das explosões de centenas de dispositivos de comunicação utilizados pelos membros do Hezbollah, que fizeram 32 mortos e milhares de feridos, de acordo com o último balanço do ministério libanês da Saúde.