Afeganistão. Ameaça de atentado complica retirada no aeroporto de Cabul

Apesar de os talibãs estarem a garantir a segurança nas imediações do aeroporto Hamid Karzai, informações dos serviços secretos apontam para a forte probabilidade de um iminente ataque terrorista ao local."Agora há relatos muito, muito confiáveis de um ataque iminente e muito letal em Cabul. Portanto, o conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi mudado na noite passada, para que as pessoas não venham ao aeroporto de Cabul, devem ir para um lugar seguro e aguardar mais instruções", declarou James Heappey, ministro britânico das Forças Armadas, em declarações à rádio da BBC., acrescentou.

Além do Reino Unido,. Além disso, aconselham os que se encontram junto aos portões para partir imediatamente, devido a “ameaças à segurança” que não foram especificadas.

“Há uma ameaça contínua e muito elevada de um ataque terrorista”, declarou a ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Marise Payne.





Nenhum dos governantes dos três países referiu a origem da ameaça. No entanto, um diplomata da NATO que está no aeroporto e um membro da estrutura talibã afirmaram à agência Reuters que a ameaça vem dos Estado Islâmico.

Os talibãs, que continuam a guardar o perímetro do aeroporto, são inimigos da fação afegã do Estado Islâmico, também conhecida como Estado Islâmico Coração (ISIS-K),evocando o nome antigo daquela região.







“Os nossos guardas também estão a arriscar as suas vidas no aeroporto de Cabul. Enfrentam também a ameaça do grupo do Estado Islâmico”, declarou o talibã.





"As forças ocidentais, em nenhuma circunstância, querem estar na posição de iniciar uma ofensiva ou um ataque defensivo contra qualquer pessoa no Afeganistão", disse o diplomata. "O nosso mandato é garantir que as evacuações terminem a 31 de agosto”, acrescentou.

Caos no aeroporto continua

O diplomata da NATO nota que, apesar dos avisos, o exterior do aeroporto continua “incrivelmente lotado”. A ameaça vem aumentar a pressão para finalizar o transporte de milhares de pessoas, estrangeiros e afegãos que ajudaram os países ocidentais durante a guerra de 20 anos contra o movimento talibã.



Quando faltam ainda cinco dias para terminar o prazo dado pelo movimento talibã para o fim do processo de repatriamento, a França anunciou que vai dar por encerradas as operações de repatriamento na noite desta sexta-feira.





O primeiro-ministro australiano, que já tinha admitido a improbabilidade de conseguir transportar todos as pessoas com visto para Camberra, não garante que os voos continuem até dia ao final oficial do prazo.



Scott Morrison confirmou o transporte de quatro mil pessoas do Afeganistão para território australiano.~



Também a Hungria anunciou que os esforços de transporte estão a chegar ao fim.





