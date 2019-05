Afeganistão: ataque aéreo mata 17 polícias por engano

RTP17 Mai, 2019, 16:24 | Mundo

As autoridades afegãs informaram que um ataque aéreo matou “por engano” 17 polícias durante um confronto entre polícias e rebeldes talibãs, refere a Al Jazeera.



"Ontem à noite, as forças dos EUA atacaram erroneamente as forças de segurança [afegãs], matando 17 polícias e ferindo outros 14", disse à Efe o chefe do Conselho Provincial de Helmand, Attaullah Afghan.



Segundo a Reuters, as forças militares norte-americanas prestam apoio frequentemente a tropas governamentais afegãs em operações contra rebeldes talibãs.



Omar Zwak, porta-voz do governador de Heldman, confirmou os confrontos e o apoio dos EUA, acrescentando que o ataque foi levado a cabo pelas forças militares da missão da OTAN Resolute Support na área de Nahr-e-Seraj da auto-estrada Helmand-Kandahar.