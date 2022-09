Afeganistão. Ataque suicida em centro educativo faz pelo menos 19 mortos

Um bombista suicida matou pelo menos 19 pessoas e feriu 27 num ataque a um estabelecimento de educação na capital do Afeganistão, avançaram as autoridades desse país esta sexta-feira. A explosão teve lugar no centro do bairro Dashti Barchi, em Cabul, afirmou Khalid Zadran, porta-voz do chefe da polícia da cidade, nomeado pelos talibãs.