Afeganistão. Continuam protestos para que raparigas possam ir à escola

Continuam os protestos e apelos para que as estudantes afegãs possam voltar a frequentar a escola. Estava previsto que esta semana as alunas recomeçassem as aulas mas o governo talibã voltou atrás na decisão. Malala, a prémio Nobel da Paz defende que não deve haver reconhecimento diplomático a quem nega direitos básicos à mulheres.