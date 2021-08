Afeganistão. EUA pressionados sobre o prazo para a retirada

Para esta terça-feira está marcada uma reunião do G7, organizada pelo Reino Unido, para debater a situação.

Atualmente, 5800 soldados norte-americanos permanecem no Afeganistão. E Joe Biden deve decidir nas próximas 24 horas se prolonga a presença dos militares dos EUA.

Na reunião dos líderes dos sete países mais industrializados do mundo, também será debatida a relação futura com o grupo fundamentalista islâmico e o acolhimento de refugiados do Afeganistão.



O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, revelou que tinha colocado em cima da mesa a possibilidade de manter o aeroporto de Cabul aberto além do prazo estabelecido entre a NATO e os talibãs.Já o Reino Unido defende que nenhuma presença militar estrangeira pode permanecer em Cabul sem as tropas norte-americanas.Segundo o jornal The Guardian, Bristow deixou claro que os talibãs não tolerariam que as forças ocidentais permanecessem em setembro., acrescentou o diplomata.Os talibãs já alertaram para as consequências se as forças estrangeiras permanecerem no país após o prazo acordado com os EUA.

Telefonema entre Londres e Washington

Antes da reunião do G7, Boris Johnson e Joe Biden falaram na noite de segunda-feira, pela primeira vez em quase uma semana, Os dois líderes debateram a forma como está a decorrer a ponte aérea de emergência, segundo fontes da Casa Branca e de Downing Street.Fonte de Downing Street avançou aoque: “Boris e Biden “notaram a importância do compromisso diplomático combinado para assegurar o progresso feito no Afeganistão e prevenir uma crise humanitária”.Um encontro que vai decorrer numa altura em que surgem avisos das organizações humanitárias sobre o agravamento da crise humanitária no Afeganistão e a preocupação com os direitos humanos, especialmente das mulheres.

Aproximadamente 48 mil pessoas retiradas

Segundo a Casa Branca, desde 14 de agosto – dia em que o movimento islâmico chegou à capital afegã – os EUA retiraram ou facilitaram a partida a aproximadamente 48 mil pessoas.Outros que querem abandonar o país permanecem amontoados dentro ou nas imediações do aeroporto de Cabul., um grupo que impôs uma dura versão da lei islâmica enquanto esteve no poder entre 1996 e 2001.Os talibãs tentam pintar um quadro conciliatório para que os afegãos permaneçam no país. O porta-voz do movimento, Suhail Shaheen, afirmou à BBC que as pessoas com passaportes válidos poderão deixar o país em voos comerciais depois de 31 de agosto.“Queremos que eles fiquem no país, mas se pretenderem partir, podem”, afirmou. Suhail Shaheen.

Pelo menos 20 mortos no aeroporto



A correspondente da BBC relata que pelo menos 20 pessoas morreram em tiroteios e tumultos no aeroporto desde a passada semana. MNuma outra zona do Afeganistão, a BBC falou com habitantes que se esconderam com medo de serem assassinadas pelos talibãs e que afirmam que não têm meios para abandonar o país.Os talibãs têm mantido discussões sobre a formação de um novo Governo. As lojas e os locais de trabalho, exceto os bancos, estão lentamente a reabrir. Nas ruas do país são visíveis menos mulheres.

Sentenças de morte

Os talibãs condenaram à morte o irmão de um tradutor afegão que trabalhou para as forças militares norte-americanas, segundo cartas a que a CNN teve acesso, acusando-o de ajudar os EUA.Um ex-militar para quem o intérprete trabalhou confirmou a situação.“Foi acusado de ajudar os norte-americanos”, lê-se na primeira carta enviada ao afegão, acrescentando que “é também acusado de fornecer segurança ao seu irmão que era intérprete”.A primeira carta, escrita à mão, ordena ao irmão do tradutor que compareça a uma audiência.A segunda carta, também manuscrita, é um aviso de que não compareceu.Na terceira missiva, já datilografada, os talibãs advertem o homem que, por rejeitar as advertências anteriores para parar a “sua servidão aos cruzados invasores” e ignorar uma intimação para permanecer a uma audiência, era “culpado à revelia” e seria condenado à morte.As cartas que foram escritas eme traduzidas para inglês pela CNN, têm selos que correspondem aos das cartas de arquivo dos talibãs.As missivas contradizem as garantias dadas pelo porta-voz do movimento islâmico, Zabiullah Mujahid, que na passada semana durante uma conferência de imprensa, afirmou que os talibãs querem tentar passar uma imagem mais moderada para o mundo.“Ninguém será prejudicado no Afeganistão”, declarou Zabiullah Mujahid.Mas, os aliados afegãos dos EUA duvidam dessas declarações, e essas cartas e numerosos relatórios dos talibãs em busca de retaliação explicam porque muitos afegãos temem que o movimento islâmico volte a impor o seu regime brutal e opressor.