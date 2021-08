Afeganistão. Fuga em massa provoca cinco mortos no Aeroporto de Cabul

Não se sabe ainda o que terá provocado estas mortes, apenas que o Aeroporto foi invadido por centenas de pessoas que querem abandonar o país.



Militares norte-americanos estão no local para garantir a segurança e foram já obrigados a disparar para o ar.



As ligações aéreas comerciais afegãs estão suspensas, e o embarque está a ser feito em voos militares.



Funcionários da Embaixada dos Estados Unidos e o próprio Embaixador norte-americano estão no Aeroporto.



Entre os civis que vão sair do país, estão também cidadãos norte-americanos que vivem no Afeganistão e funcionários da missão diplomática dos Estados Unidos.