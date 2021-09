Afeganistão. Joe Biden tenta justificar caos da retirada e distribui culpas

No último dia do prazo negociado com os talibãs para a retirada militar do Afeganistão e após a saída do último soldado americano do país, o Joe Biden veio, uma vez mais, justificar os seus motivos para por fim à mais longa guerra em que os Estados Unidos participaram.



Esta guerra “devia ter acabado há muito”, argumentou o presidente Biden na noite de terça-feira, acrescentando que aos Estados Unidos restavam duas opções: “sair ou agravar o conflito”.





Num discurso em direto na televisão a partir da Sala de Jantar da Casa Branca, o presidente Biden explicou que Washington vai continuar a combater os militantes extremistas no Afeganistão que possam ameaçar a segurança dos Estados Unidos. No entanto, as tropas vão deixar de ser utilizadas para tentar construir sociedades democráticas em lugares onde nunca estas nunca existiram.





Esta decisão sobre o Afeganistão não é apenas sobre o Afeganistão. É sobre o fim de uma era de grandes operações militares para reconstruir outros países", declarou.



Ao longo dos 20 anos da presença militar no Afeganistão, morreram 2.500 soldados americanos e cerca de 240 mill afegãos. Além dos números de vítimas mortais, Joe Biden citou as faturas da guerra: gastaram-se cerca de dois biliões de dólares ou “300 milhões de dólares por dia durante duas décadas”.

